BERLANGSUNG! Link Live Streaming Milan vs Roma TV Online Liga Italia di Beinsports 1, Ini Line-upnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Liga Italia Minggu (28/6/2020), berikut susunan pemainnya.

Live Streaming TV Online Bein Sports 1 antara AC Milan vs AS Roma dalam lanjutan pekan 28 Liga Italia dimulai jam 22.05 WIB (kick off).

Link Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Liga Italia malam nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV Online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

Laga AC Milan vs AS Roma tidak disiarkan melalui saluran televisi ataupun Live Streaming RCTI.

• LINK Live Video Streaming TV Online Leicester vs Chelsea Piala FA di Bein Sports 2, Ini Pemainnya

• LIVE RCTI! Live Streaming Parma vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini, Tanpa Conte, Ini Prediksinya

• Jadwal Espanyol vs Real Madrid Live Streaming TV Online Bein Sports 2 Liga Spanyol Malam Ini

AC Milan tengah berjuang untuk mendongkrak peringkat agar bisa tampil di kompetisi Eropa musim 2020 - 2021.

Saat ini, AC Milan berada di peringkat 8, terpaut 9 angka dari AS Roma di peringkat 5, namun Milan hanya selisih 4 angka dari peringkat 6 ( Napoli ).

Dengan 11 pertandingan tersisa masih ada peluang AC Milan untuk mengejar targetnya.

AC Milan menurunkan line up tak berubah dari tim yang menghadapi Lecce pada Selasa (23/6/2020).

Simon Kjaer kembali ke line up walau ia ditarik lebih cepat pada kemenangan 4-1 atas Lecce tersebut.

Ante Rebic kembali memimpin lini depan pasukan Stefano Pioli tersebut.