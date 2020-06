LINK TV Online Live Streaming AC Milan vs Roma Liga Italia Jam 22.05 WIB di Beinsports 1, Tanpa Ibra

Zlatan Ibrahimovic saat memperkuat AC Milan. Laga AC Milan vs Roma malam ini dipastikan masih minus penyerang gaek asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Saksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 1.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam ini akan berlangsung Live Streaming TV Online Bein Sports 1 antara AC Milan vs AS Roma di Liga Italia Minggu (28/6/2020).

Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Bein Sports 1 dalam lanjutan pekan 28 Liga Italia malam ini akan dimulai pada jam 22.05 WIB.

Laga AC Milan vs AS Roma tidak disiarkan melalui saluran televisi ataupun Live Streaming RCTI.

Link Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Liga Italia malam nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV Online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, memastikan striker Ibrahimovic tak bisa beraksi di Stadion San Siro.

Sang penyerang harus absen lantaran cedera otot di betis kanannya sejak akhir Mei lalu.

Penyerang berusia 38 tahun tersebut cedera saat latihan bersama dengan rekan setimnya di AC Milan.

"Zlatan telah menunjukkan kerja kerasnya dan saat ini membaik," kata Pioli dikutip laman resmi klub melalui Kompas.com.

Pemain depan AC Milan asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic bereaksi setelah bertabrakan dengan bek Juventus Belanda Matthijs de Ligt selama semifinal Piala Italia (Coppa Italia) pertandingan sepak bola leg pertama semifinal AC Milan vs Juventus Turin pada 13 Februari 2020 di Stadion San Siro di Milan. (AFP/ISABELLA BONOTTO)

"Dia berlatih dengan rekan setimna untuk kali pertama tetapi dia belum siap untuk berlaga."