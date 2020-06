LINK TV Online Live Streaming Sheffield United vs Arsenal di Bein Sport 2 Piala FA Cup

Pelatih Arsenal Mikel Arteta saat memimpin anak asuhnya berlatih jelang melawan Manchester City di Liga Inggris Kamis (18/6/2020) yang tayang via Live Streaming TV Online Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Sheffield vs Arsenal di Piala FA yang dapat diakses melalui Live Streaming Beinsports 2 dan Vidio.com Premier pada Minggu (28/6/2020) malam WIB.

Siaran Langsung Sheffield United vs Arsenal di Babak 8 Besar Piala FA Cup malam ini dapat ditonton secara Live Streaming mulai pukul 18.55 WIB seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari Instagram Beinsports Indonesia.

Link Live Streaming Sheffield United vs Arsenal dapat diakses di connect-id.beinsports.com dan www.vidio.com premier, namun tidak dapat via Live Streaming RCTI+ karena RCTI menyiarkan Live Streaming Newcastle vs Man City.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan emas bagi penyerang andalan Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang mengakhiri puasa golnya.

Aubameyang terlihat masih kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya, dirinya harus puasa gol dalam beberapa laga terakhir.

Gol terakhir yang berhasil diciptakan oleh Aubameyang terjadi pada kompetisi Liga Eropa ketika melawan Olympiacos, 27 Februari 2020.

Tentu catatan tersebut bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Aubameyang yang berstatus sebagai top skor Liga Inggris musim lalu.

Semenjak laga tersebut, Aubameyang selalu gagal mencetak gol bersama Arsenal.

Alhasil pertandingan melawan Sheffield United nanti menjadi kesempatan emas bagi Aubameyang untuk mengakhiri puasa golnya.

Apalagi Piala FA menjadi satu-satunya kompetisi tersisa yang masih berpeluang dimenangi oleh Arsenal.