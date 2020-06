Live Beinsports 1 - Link Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Liga Italia Tak Siaran Langsung RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 1, Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (28/6/2020).

Live Streaming TV Online Bein Sports 1 AC Milan vs AS Roma akan dimulai pada jam 22.05 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Live Streaming RCTI tidak menyiarkan langsung AC Milan vs AS Roma.

Link Live Streaming AC Milan vs AS Roma di Liga Italia malam nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV Online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

• LINK TV Online Live Streaming AC Milan vs Roma Liga Italia Jam 22.05 WIB di Beinsports 1, Tanpa Ibra

• LINK Live Video Streaming TV Online Leicester vs Chelsea Piala FA di Bein Sports 2, Ini Pemainnya

AC Milan tengah berjuang untuk mendongkrak peringkat agar bisa tampil di kompetisi Eropa musim 2020 - 2021.

Saat ini, AC Milan berada di peringkat 8, terpaut 9 angka dari AS Roma di peringkat 5, namun Milan hanya selisih 4 angka dari peringkat 6 ( Napoli ).

Dengan 11 pertandingan tersisa masih ada peluang AC Milan untuk mengejar targetnya.

Namun dalam laga menghadapi AS Roma, AC Milan masih belum bisa diperkuat Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic belum fit untuk pertandingan ini, sehingga AC Milan kembali mengandalkan Ante Rebic saat laga kontra AS Roma.

Ini merupakan pertandingan krusial bagi I Rossoneri - julukan AC Milan.