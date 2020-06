LIVE RCTI! Live Streaming Parma vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini, Tanpa Conte, Ini Prediksinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung & Live Streaming RCTI malam ini Liga Italia antara Parma vs Inter Milan.

Live Streaming RCTI Plus menyajikan laga Parma vs Inter Milan di ajang Liga Italia 2019/2020, Minggu (28/6/2020) .

DIkutip dari laman RCTI Plus, Live Streaming Parma vs Inter Milan akan dimulai pada jam 02.30 WIB.

Link Live Streaming Parma vs Inter Milan di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI + di laman www.rctiplus.com, juga di Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Jelang laga Parma vs Inter Milan, Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, serta bek andalannya, Milan Skriniar, akan absen saat I Nerazzurri bertandang ke markas Parma.

Inter Milan akan menghadapi tim yang berada di urutan tujuh klasemen sementara Liga Italia 2019-2020, Parma, dalam laga Liga Italia 2019-2020 selanjutnya.

Pertandingan pekan ke-29 itu akan digelar di markas Parma, Stadion Ennio Tardini.

Inter jelas berambisi untuk meraih kemenangan di pertandingan tersebut.

Pasalnya, di pertandingan terakhir mereka gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang oleh Sassuolo dengan skor 3-3.

Selain itu, kemenangan juga menjadi satu-satunya syarat apabila Inter masih ingin bersaing dengan Juventus dan Lazio untuk menjuarai Serie A musim ini.