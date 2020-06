Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris : Man City vs Liverpool, Brighton vs MU, Arsenal vs Norwich

Manajer Liverpool, Juergen Klopp, berbicara dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, jelang pertandingan Liverpool vs Man City dalam Community Shield 2019 di Stadion Wembley, 4 Agustus 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ini akan dipanaskan laga Manchester City vs Liverpool.

Laga Manchester City vs Liverpool sendiri akan jadi penutup jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 32 yang disiarkan via Live Streaming TV Onine Mola TV.

Meski tak lagi berpengaruh untuk gelar juara, laga Manchester City vs Liverpool tetaplah laga big match.

Bertanding sebagai tuan rumah, Manchester City akan menjamu sang juara Liga Inggris, Liverpool.

Laga Manchester City vs Liverpool pun disebut sebagai laga pelampiasan The Citizens terhadap The Reds.

Sedangkan Manchester United dan Chelsea akan menghadapi laga tandang melawan Brighton and Hove Albion dan West Ham United.

Para pendukung Liverpool atau Liverpudlian memadati kota dan penuhi luar stadion Anfield untuk merayakan gelar juara Liga Inggris.

Penantian panjang Liverpool dan para pendukungnya untuk bisa merengkuh gelar Liga Inggris berakhir sudah.

Kemenangan tipis 2-1 Chelsea atas Manchester City cukup untuk membuat Liverpool menyegel gelar juara.

Kepastian ini tentunya sangat berarti bagi para fans yang sudah sangat menunggu lama momen untuk bisa menjadi juara Liga Inggris lagi.