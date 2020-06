LINK RCTI! Live Streaming Newcastle vs Manchester City Nonton Piala FA Gratis di TV Online RCTI Plus

Newcastle vs Manchester City di Piala FA yang disiarkan via Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Newcastle vs Manchester City tayang via Live Streaming TV Online RCTI Plus (www.rctiplus.com) tersaji Minggu (29/6/2020) dinihari, ini susunan pemainya.

Live Streaming RCTI yang bisa diakses gratis menyajikan siaran langsung Newcastle vs Manchester City di ajang FA Cup 2019/2020 mulai jam 24.00 WIB.

Selain lewat Live Streaming RCTI Plus, Newcastle vs Manchester City bisa juga ditonton via Bein Sports 2.

Bintang muda Manchester City, Phil Foden, dan sejumlah rekannya terancam absen pada perempat final Piala FA 2019-2020 kontra Newcastle United.

Hal tersebut diungkapkan sang pelatih, Pep Guardiola, jelang laga Newcastle vs Man City yang akan berlangsung di Stadion St James Park.

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan pernyataan Pep Guardiola yang dilansir dari laman resmi Man City, Phil Foden mengalami sedikit masalah kala tampil menghadapi Burnley pada pekan ke-30 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris.

Phil Foden disebut mengalami sedikit masalah ketika melakukan tembakan pada awal laga kontra Burnley.

Padahal, dalam laga yang berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan Man City itu, sang pemain ikut menyumbangkan dua gol.

Dia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

Setelah tampil impresif kala menghadapi Burnley, Phil Foden sejatinya sudah absen ketika Man City bertamu ke markas Chelsea pada pekan ke-31 Liga Inggris.

Bahkan, pemain berusia 20 tahun itu tak masuk dalam skuad yang dibawa Guardiola ke Stadion Stamford Bridge.