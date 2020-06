Seminggu Menikah, Daniel Adnan Sudah Bikin Tara Basro Menangis, Ternyata Gegara Rambut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lebih dari satu minggu resmi menikahi Tara Basro, rupanya kini ada yang berbeda dari penampilan Daniel Adnan. Dikenal dengan ciri khas rambutnya yang gondrong, kini Daniel Adnan nampak telah memangkas pendek rambut lurusnya tersebut.

Hal itu terlihat dari unggahan story instagram yang diupload oleh chef Renatta Moeloek pada Minggu, (28/62020) saat menghadiri pesta perayaan Tara Basro dengan Daniel Adnan yang menikah pada 17 Juni 2020 lalu.

Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa gambaran kemesraan pasangan pengantin baru itu dengan menggunakan pakaian serba putih dan rambut baru Daniel yang tak lagi terurai panjang seperti biasanya.

Keduanya nampak sedang merayakan pernikahan bersama beberapa para sahabat disebuah halamanan dengan bertemakan garden party berhiaskan lampu yang digantung dan bunga - bunga yang dipajang lengkap dengan berbagai hidangan yang telah disediakan.

Tak hanya Renatta Moelok, pesta perayaan tersebut juga nampak dihadari oleh penyanyi muda Tanah Air Vidi Aldiano dan sang kekasih Sheila Dara.

Postingan Vidi Aldiano di pernikahan Tara Basro dan Daniel Adnan. (instagram Vidi Aldiano)

Lewat unggahan story istagramnya Vidi yang juga hadir dengan pakaian serba putih mengucapkan selamat atas pernikahan kedua pasangan yang tak diduga - duga itu.

"Congrats you two, congratulation," ucap Vidi pada unggahan storynya disambut dengan Tara yang kemudian nampak menyederkan kepalanya di dada Daniel.

Tak lama kemudian Vidi kembali menggunggah foto kemesraan pasangan yang dipertemukan dalam projek film Gundala itu dengan posisi Tara yang nampak duduk dipangkuan Daniel dengan menggunakan mahkota bunga ditengah - tengah 'pelaminan' bunga yang sudah disiapkan.

"Finally can celebrate your happy day with the rest of the genk @danieladnan @tarabasro," tulis Vidi dalam unggahannya tersebut.

Rupanya Aktor kelahiran Praha tersebut telah memangkas rambutnya beberapa waktu silam dengan tujuan untuk memulai perjalan bersama sang istri dengan sesuatu yang baru.