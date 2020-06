Uang Rp 8,8 Triliun Jadi Penghalang Pertarungan Mike Tyson vs Tyson Fury

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertarungan Mike Tyson vs Tyson Fury tampaknya tak akan terwujud, setidaknya dalam waktu dekat.

Sebelumnya, juara tinju kelas berat, Tyson Fury asal Inggris hampir melakukan pertarungan ekshibisi melawan legenda tinju kelas berat, Mike Tyson.

Masalah bayaran yang tinggi yang bisa jadi penghalang terwujudnya pertarungan Mike Tyson vs Tyson Fury.

Tyson Fury mengatakan kepada iFL.tv "there was talk" yang dilansir BolaSport.com dari The Source bahwa ada pembicaraan tentang rencana pertarungan dengan Mike Tyson.

Dia mengakui pertarungan itu adalah "situasi kalah-kalah" baginya karena dia tidak perlu bertarung dengan penampilan terbaik Tyson di masa lalu,

"Mike berbicara tentang angka 620 juta dolar AS (Rp 8,8 triliun). Tetapi, itu adalah lelucon," kata Fury.

"Itu gila. Saya memang mendapat penawaran 10 juta dolar AS (Rp 142 miliar) dari ESPN untuk melakukan pertarungan ekshibisi, tetapi saya pikir semua orang telah pindah sekarang," ujar Fury.

Tyson kini telah berlatih di Three Kings MMA, Los Angeles dan berencana kembali ke atas ring untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.

Keteguhan seputar pertarungan comeback-nya tampak pada bulan lalu. Saat itu, dia mengunggah video latihan di Instagram.

Petinju asal Inggris, Tyson Fury, sukses meraih sabuk juara kelas berat versi WBC setelah mengalahkan Deontay Wilder, Minggu (23/2/2020) pagi WIB. (AFP/JOHN GURZINSKI)

Mike Tyson belum memiliki pertandingan tinju resmi sejak Juni 2005 ketika ia kalah dari Kevin McBride.