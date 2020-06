Megabintang Critiano Ronaldo merayakan gol Juventus ke gawang Lecce, Sabtu (27/6/2020) dini hari WIB. Live Beinsports 1 - Prediksi dan Live Streaming Genoa vs Juventus di TV Online Liga Italia

Link Live Streaming Genoa vs Juventus bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 Liga Italia Serie A Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Genoa vs Juventus di TV Online Liga Italia yakni Live Streaming Bein Sports 1 yang akan tersaji pada Rabu (1/7/2020). Live Streaming RCTI ?

Live Streaming TV Online Bein Sports 1 menayangkan Live Streaming Genoa vs Juventus dan akan dimulai pada pukul 02.35 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari laman Vidio.com.

Selain Live Streaming Bein Sports 1, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi apakah TV Online Live Streaming RCTI akan menyiarkan langsung Genoa vs Juventus.

Link Live Streaming Genoa vs Juventus di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

Juventus kembali membidik kemenangan guna menjaga asa mereka demi meraih gelar Liga Italia untuk yang ke-36 kalinya.

Si Nyonya Tua akan bertandang ke markas Genoa, Stadion Luigi Ferraris, pada laga pekan ke-29 Serie A

Juventus akan kembali mengandalkan duet Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala guna mengisi lini serang klub raksasa Kota Turin tersebut.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih asal Italia, Maurizio Sarri, dalam sebuah konferensi pers.

"Anak asuh saya sepenuhnya sadar akan situasi (ketika menghadapi Genoa)," ujar Sarri seperti dilansir dari Football Italia melalui BolaSport.com.