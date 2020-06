Live RCTI! Link & Jadwal Live Streaming Genoa vs Juventus Liga Italia di TV Online RCTI Plus

AFP/MARCO BERTORELLO

Ionut Radu gagalkan usaha Cristiano Ronaldo pada pertandingan Juventus vs Genoa dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion Allianz, 30 Oktober 2019. Malam ini RCTI akan menayangkan langsung laga Genoa vs Juventus baik melalui tayangan televisi maupun Live Streaming RCTI Plus dalam lanjutan Liga Italia pekan 29.