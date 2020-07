Keren! Animasi dan Game Badminton Karya Anak Bangsa Indonesia, Smarak, Ini Cuplikan Videonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video opening animasi bertema badminton karya anak bangsa Indonesia telah dirilis.

Video tersebut diunggah oleh Smarak!!! pada Selasa,(30/6/2020)

Smarak adalah komik lokal mengenai badminton yang dibuat oleh Haelil, sedangkan gambar oleh Hanang.

Komik ini mengisahkan perjuangan Rakkatoha Taufandra, bocah berusia 10 tahun untuk meraih juara dan menjadi atlet unggulan.

Lika liku dan lawan yang tangguh harus dilewati anak yang biasa dipanggil Rakka tersebut.

Mengambil tema Badminton yang merupakan salah satu olahraga terpopuler di Indonesia ini tentu merupakan keputusan yang tepat.

Kemunculan video berjudul 'Smarak!! anime opening' tersebut mendapat respons positif dari warganet.

Dasyri Zepar : Damn, i didn't think this demo will be so COOL and SMOOTH. I know this is just a demo, but this demo QUALITY are really GREAT.. I can't wait to WATCH IT, btw KEEP IT UP

Gbiran Aditya : Keren euy Animasi bangga jadi warga Indonesia

Iqballl Baleee : Pemilihan tema yang cerdas kaaa, indonesia badminton banyak yang sukaa, terus banyak yg juata jugaa, jadi temanya tepat bgt kaa, saya apresiasi

riopamungkas01 : Semangat bro.. Saya dukung dan support untuk karya anak bangsa.. Semoga Jaya semarak!

Untuk Komik Badminton Smarak dapat dibaca di album FB smarak, di LINE Webtoon dan Ciayo.

Tak hanya itu, Smarak juga dibuat jadi game yang tersedia di Platstore.

Dalam game yang diberi judul Smarak!!! Ayo Juara ini, pemain akan berperan sebagai Rakka yang akan berhadapan dengan berbagai lawan-lawan perbulutangkisan yang tangguh untuk dihadapi satu persatu, demi meraih podium tertinggi.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)