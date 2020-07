Lautaro Martinez, Sang Penyerang Andal Inter Milan. LIVE RCTI! Live Streaming Inter Milan vs Brescia di Liga Italia, TV Online Bein Sports 2 Malam ini

Live Streaming Inter Milan vs Brescia di RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses dini hari ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI + duel Inter Milan vs Brescia di Live Streaming TV Online Liga Italia malam ini. Live Streaming Beinsports 2 juga menyiarkan.

Live Streaming BeIN Sports 2 dan Live Streaming TV Online RCTI menyajikan Live Streaming Inter Milan vs Brescia di ajang Liga Italia 2019/2020, Kamis (2/7/2020) pukul 02.30 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Selain Siaran Langsung RCTI, Duel Inter Milan vs Brescia bisa disaksikan via Live Streaming TV Online. Link Live Streaming RCTI + di Rctiplus.com, Live Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Laga Inter Milan vs Brescia akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza. Laga melawan Brescia ini bisa dijadikan momentum untuk Inter Milan mengembalikan performa terbaik setelah tampil kurang stabil dalam dua laga terakhir.

Inter Milan dalam dua laga terakhir bermain imbang 3-3 melawan Sassuolo dan harus bersusah payah mengalahkan Parma 2-1.

Pada dua laga itu, Inter Milan selalu tertinggal terlebih dahulu.

Catatan itu tentu tidak baik untuk Inter Milan yang secara matematis masih bisa bersaing memperbutkan gelar juara Liga Italia.

Inter Milan saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin.

Tim asuhan Antonio Conte itu untuk sementara tertinggal tujuh angka dari Lazio di urutan kedua dan delapan poin dari Juventus yang memimpin.