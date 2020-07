LIVE RCTI! Live Streaming SPAL vs AC Milan, Tonton Streaming Liga Italia Gratis TV Online RCTI Plus

Krzysztof Piatek mencetak gol AC Milan ke gawang SPAL dalam partai Coppa Italia di San Siro, Milan, 15 Januari 2020. Saksikan siaran langsung televisi & Live Streaming RCTI malam ini yang menyuguhkan laga SPAL vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia Kamis (2/7/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung televisi & Live Streaming RCTI malam ini akan menyuguhkan laga SPAL vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia Kamis (2/7/2020).

Live Streaming SPAL vs AC Milan Liga Italia malam ini dijadwalkan kick off jam pukul 02.35 WIB dan bisa ditonton grtais melalui Live STreaming RCTI Plus.

Link Live Streaming SPAL vs AC Milan di Liga Italia malam ini dapat ditonton gratis via tautan Live Streaming TV Online RCTI di www.rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan laman Video Streaming vidio.com Premier (berbayar).

AC Milan masih belum jelas apakah akan menurunkan Zlatan Ibrahimovic saat bersua dengan SPAL dalam lanjutan Liga Italia.

• 2 LINK RCTI! Live Streaming Inter Milan vs Brescia Liga Italia di TV Online RCTIplus Jam 00.15 WIB

• Demi Champions! Live Streaming Liga Inggris Arsenal vs Norwich City Malam Ini, Link TV Online MolaTV

• Balas Dendam! Link TV Online Liga Inggris Live Streaming West Ham vs Chelsea, Ini Cara Nonton MolaTV

Meskipun sang pemain telah dinyatakan sembuh dari cedera, tapi pemulihan mantan pemain Inter Milan itu masih berlanjut.

Meskipun demikian, Stafeno Pioli selaku pelatih kepala AC Milan belum mengambil keputusan.

Ia akan terlebih dahulu melihat perkembangan pemainnya tersebut.

Jika Ibra dalam kondisi prima, maka tiak ada alasan baginya untuk tak menurunkan sang pemain menghadapi SPAL.

"Secara psikologis, Ibrahimovc dalam kondisi yang baik-baik saja, ia telah melangsungkan latihan bersama tim utama," tukas Pilo seperti yang dikutip dari laman Football Italia melalui Tribunjateng.com.

"Namun saya akan memberikan waktu sedikit lama untuk melihat bagaimana perkembangannya, jika benar pada laga nanti siap, maka saya akan memilih untuk menurunkannya," tandas mantan pelatih Sampdoria tersebut.