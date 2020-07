Reaksi Erra Fazira Mantan Engku Emran Disorot Di Tengah Situasi Perceraian Laudya Cynthia Bella

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan istri Engku Emran, Erra Fazira menulis kalimat di Instagramnya dan menuai perhatian.

Sang mantan istri, Erra Fazira menuliskan kalimat motivasi melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (1/7/2020).

Ibunda dari Engku Aleesya ini menuliskan kalimat agar setiap orang tetap berpikir positif apapun yang terjadi.

Seperti diketahui, setelah Engku Emran menikah dengan aktris Laudya Cynthia Bella, Aleesya juga cukup dekat dengan ibu sambungnya.

Dari kalimat yang ia tulis, Erra Fazira memberikan semangat, seberat apapun masalah yang dilalui, pasti akan ada jalannya.

Begini unggahan panjang Erra Fazira di Instagramnya:

No matter what you're going through,

there's a light at the end of the tunnel.. . .

It may seem hard to get to it

but you can do it