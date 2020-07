Reaksi Rangga Azof & Cut Syifa Untuk Nikita Willy, Ada Momen Berduaan Sela Syuting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Nikita Willy membagikan kabar bahagia tentang perjalanan asmaranya dengan Indra Priawan.

Sempat mengaku putus, kini Nikita Willy justru memamerkan cincin di jari manisnya dari mantan kekasihnya itu, Selasa (30/6/2020) malam.

Di foto yang ia bagikan, Nikita Willy memamerkan cincin berbentuk hati yang sudah melingkar di jari manisnya.

Rupanya lamaran Indra Priawan itu diterimanya sekitar 3 hari lalu.

Dimana sebelumnya, Nikita Willy juga merayakan hari jadi yang ke-26 tahun.

"Three years ago you asked me to travel the world with you

Three days ago you asked me to be your world.

Both time i said YES," ungkap Nikita Wily dalam caption.

Dalam kesempatan yang sama, pasangan yang santer jadi sorotan juga sahabat dekat Nikita Willy juta kompak mengucapkan selamat.

Rangga Azof dan Cut Syifa terlihat sama-sama memberi ucapan selamat atas pertunangan Nikita Willy.