Saat Hamil Besar Jadi Dokter Tangani Covid-19, Kini Mantan Penyanyi Cilik Maissy Melahirkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia tengah dirasakan oleh penyanyi cilik Pramaisshela Arinda atau yang lebih dikenal dengan nama Maissy.

Ya, tak lagi berkarir di dunia hiburan, Maissy kini telah menjadi seorang dokter.

Nah, di masa pandemi corona ini, istri dari pria bernama Riky Febriansyah itu juga berjuang bersama tim medis untuk melawan corona.

Maissy bekerja sebagai garda terdepan corona di IGD Rujukan Covid selama masa pandemi ini.

Bahkan, Maissy harus berjuang dalam kondisi hamil besar.

Beruntung, meski menghadapi risiko besar, Maissy dan bayinya sehat.

Maissy Pramaisshela, Rimarsha Nugrafitra dan Alfandy ((TribunStyle/Kolase))

Belum lama ini, sang bayi akhirnya lahir ke dunia.

Melalui Instagramnya, Maissy lantas menulis curhatan panjang tentang perjuangannya selama hamil hingga melahirkan.

Berikut cerita yag ditulis Maissy:

"Alhamdulillah.. Welcome to the world anggota “Three Muskeeters”ku ,