Sosok Indra Priawan yang Melamar Nikita Willy, Putra Bos Blue Bird yang Pernah Pacari Pevita Pearce

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengumuman dilakukan artis peran Nikita Willy (26). Dia mengaku telah dilamar sang kekasih, Indra Priawan, putra bos Blue Bird yang pernah pacari Pevita Pearce itu.

Adanya pertunangannya dengan Indra Priawan itu disebutkan sebagai hadiah untuk mendiang sang Ayah yang baru saja berulang tahun.

Hal ini dituliskan Nikita Willy melalui akun instagramnya.

"present for you Papi, from me and Indra, (hadiah untukmu Papi, dari aku dan Indra. Al fatiha.." tulis Nikita di keterangan postingannya.

Nikita Willy dan Indra telah berpacaran selama 3 tahun.

Selama itu, keduanya kerap berkeliling dunia bersama dan mengunggah potret berdua di Instagram masing-masing.

Kini keduanya akan segera mengakhiri perjalanan sebagai kekasih dan melanjutkannya sebagai suami dan istri.

Nikita mengatakan ia telah bersedia menikah dengan kekasihnya itu.

"Three years ago you asked me to travel the world with you.

(3 tahun lalu kamu memintaku untuk keliling dunia bersamamu)