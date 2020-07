Angel’s Last Mission: Love Gantikan Revolutionary Love, Tayang Hari Ini di Trans TV, Ini Sinopsisnya

Poster Angel's Last Mission: Love

BANJARMASINPOST.CO.ID –Satu lagi drama Korea romantis tayang di Trans TV. Drama Korea terbaru berjudul Angel’s Last Mission: Love menggantikan Revolutionary Love, tayang mulai, Kamis (2/7/2020).

Drama Angel’s Last Mission: Love dibintangi oleh aktris cantik, Shin Hye Sun yang berperan sebagai Yeon Seo.Aktris cantik ini pernah membintangi drama Korea Still 17 / Thirty But Seventeen pada pertengahan 2018 silam.

Sedangkan pemeran pria utama dimainkan oleh anggota K-pop INFINITE, L atau Kim Myung Soo.

• Minder Belum Dikaruniai Momongan, Siti Badriah Ungkap Perlakuan Keluarga Pada Dirinya

• Diludahi Orang Gara-gara Karakter Ariel di Samudra Cinta, Mischa Chandrawinata Belajar Cuek

Di drama ini Kim Myung Soo berperan sebagai malaikat bernama Dan.

Berkat drakor ini, Sin Hye Sun menyabet penghargaan sebagai Best Actress dalam ajang KBS Award 2019.

Sedangkan Kim Myung Soo mendapat penghargaan sebagai Best New Actor di ajang yang sama.

Angel’s Last Mission: Love mengisahkan tentang seorang balerina bernama Yeon Seo yang tidak percaya akan cinta.

Kehidupan yang keras dan berbagai masalah yang harus dia lalui membuatnya menjadi perempuan yang dingin dan keras.

Malaikat Dan ditugaskan turun ke dunia untuk membantu Yeon Seo menemukan cinta.

Sinopsis 'Angel Last Mission' episode 1 tayang Kamis (2/7/2020), pukul 09.30 WIB, di Trans TV.