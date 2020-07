How You Like That Jennie BLACKPINK Cs Pecahkan 5 Rekor Dunia Guinness

BANJARMASINPOST.CO.ID - Comeback BLACKPINK lewat single How You Like That mendapat respons luar biasa. Bahkan, Jennie BLACKPINK Cs memecahkan lima rekor dunia Guinness lewat single ini.

Rekor yang ditorehkan Jennie BLACKPINK Cs ini menyusul comback mereka dengan single “How You Like That”. Lima rekor baru tercata sekaligus, pada 30 Juni 2020.

Rekor pertama adalah “How You Like That” menjadi video yang paling banyak disaksikan di YouTube dalam waktu 24 jam semenjak dirilis.

Diketahui, video klip “How You Like That” disaksikan 86,3 juta kali di YouTube selama 24 jam.

Tak hanya menjadi video yang paling banyak disaksikan selama 24 jam, “How You Like That” juga tercatat sebagai video musik yang paling banyak disaksikan di YouTube dalam 24 jam.

Lihat video klinya di bawah ini :

Nama BLACKPINK berkat “How You Like That” juga tercatat di rekor dunia guinness sebagai grup Kpop yang video musiknya paling banyak disaksikan dalam 24 jam di YouTube.

Kemudian, BLACKPINK juga tercatat sebagai artis yang paling banyak disaksikan saat premiere video musiknya di YouTube.

Saat video musik “How You Like That” rilis, yang menyaksikannya hingga 1,66 juta dalam satu waktu di YouTube.

Selain itu, “How You Like That" BLACKPINK juga tercatat sebagai video musik yang banyak disaksikan saat premiere rilis di YouTube.