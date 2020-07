Kodim 1011/Kualakapuas Bina Calon Prajurit TNI-AD

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Kodim 1011/Kualakapuas (Klk) memberikan pembinaan kepada calon prajurit TNI-AD 2020, di halaman Makodim 1011/Klk, Kamis (2/7/2020).



Hal itu dilakukan dalam rangka menghadapi seleksi penerimaan Calon Bintara (Caba) PK TNI AD Tahun 2020, mereka dibina mulai dari fisik mental sampai kesehatan.



Pembina, Serma Apriyandi, Bati Pers Kodim 1011/Klk, mengatakan, ada 30 calon prajurit TNI AD yang mengikuti pembinaan Caba TNI AD di wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2020.



"Kalangan muda-mudi itu secara rutin mengikuti pembinaan dan latihan. Pembinaan dilakukan dua kali dalam satu minggu, yakni setiap Senin dan Kamis," katanya.

Dikatakan Serma Apriyandi, bentuk pembinaan meliputi kesegaran jasmani A yang terdiri dari lari 12 menit. Lalu ada kesegaran jasmani B, meliputi pull up, sit up, push up dan shalte run.



"Selain itu mereka juga diberi pembinaan renang, sejauh 50 meter dengan menggunakan gaya dada (gaya katak)," terangnya.



Terkait pelatihan itu, Komandan Kodim (Dandim) 1011/Klk, Letkol Inf Ary Bayu Saputro, memerintahkan kepada seluruh jajaran di Koramil agar dapat memberikan pembinaan bagi masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota TNI AD.

"Tujuannya pada saat pelaksanaan seleksi nanti mereka sudah siap dari segi kesehatan, jasmani, mental idiologi. Ini wujud pelayanan TNI terhadap masyarakat," kata Dandim.



