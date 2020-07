Striker AS Roma Edin Dzeko (kiri) merayakan gol dengan rekan setim Diego Perotti (tengah) dan Henrik Mkhitaryan. LIVE BeIN Sports 2! Live Streaming AS Roma vs Udinese di Liga Italia, Link TV Online di Sini

Link Live Streaming AS Roma vs Udinese dalam laga lanjutan Liga Italia malam ini bisa diakses via Live Streaming BeIN Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Streaming Beinsports 2 via Live Streaming TV Online Vidio.com yang menayangkan laga AS Roma vs Udinese di Liga Italia yang akan tersaji pada Jumat (3/7/2020).

Siaran Langsung via Live Streaming AS Roma vs Udinese akan dimulai pada pukul 02.35 WIB via Live Streaming BeIN Sports 2 seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Prediksi Roma vs Udinese di Liga Italia dan Live Streaming Beinsports 2 via Live Streaming TV Online Vidio.com tersaji di bagian berita.

AS Roma wajib menang demi memangkas jarak dengan Atalanta yang berada di posisi 4 atau tempat terakhir di zona Liga Champions.

AS Roma saat ini berada di posisi 5 dengan torehan 48 poin, tertinggal 9 poin atas Atalanta.

Sedangkan Udinese masih terpuruk di posisi 15.

Tim serigala Roma memiliki catatan apik dengan 4 kali menang dari 5 pertemuan atas Udinese.

Prediksi As Roma vs Udinese

Head to head AS Roma vs Udinese (5 pertandingan terakhir)