LIVE RCTI! Link SPAL vs AC Milan, Live Streaming RCTI Liga Italia Malam Ini, Ibrahimovic Siap Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan slangsung televisi & Live Streaming RCTI malam ini akan menyuguhkan laga SPAL vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia Kamis (2/7/2020).

Live Streaming SPAL vs AC Milan Liga Italia malam ini dijadwalkan kick off jam pukul 02.35 WIB dan bisa ditonton grtais melalui Live Streaming RCTI Plus.

Link Live Streaming SPAL vs AC Milan di Liga Italia malam ini dapat ditonton gratis via tautan Live Streaming TV Online RCTI di www.rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan laman Video Streaming vidio.com Premier (berbayar).

Bertamu ke markas SPAL, AC Milan dipastikan sudah bisa diperkuat Zlatan Ibrahimovic.

Bomber gaek asal Swedia itu sebelumnya absen pada dua pertandingan yang sudah dilalui AC Milan akibat mengalami cedera.

Kini, Ibrahimovic sudah pulih dan siap memperkuat tim berjuluk I Rossoneri tersebut.

Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan pun memasukkan nama Zlatan Ibrahimovic ke dalam daftar 23 pemain yang diboyong untuk laga kontra SPAL.

Ibrahimovic menjadi salah satu pemain depan yang disiapkan oleh Pioli, selain Ante Rebic, Rafael Leao, dan juga Daniel Maldini.

Kembalinya Ibrahimovic yang sudah mencetak tiga gol dan satu assist dari delapan penampilan di Serie A pun disambut baik oleh Pioli.

"Ibrahimovic telah melakukan pemulihan dengan baik. Dia seperti singa yang selalu lapar," ujar Pioli, dikutip dari laman resmi AC Milan.