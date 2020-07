Momen Makan Malam Mewah Ardi Bakrie Bersama Orangtua Tak Dihadiri Nia Ramadhani, Netizen Pun Kepo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Nia Ramadhani selalu tampil glamor dan kerap menunjukkan kemewahan yang dimilikinya bersama suami. Karena itu, saat sang suami Ardi Bakri pamer makan malam mewah bersama orangtua, sosok Nia Ramadhani yang tak tampak justru dicari-cari netizen.

Suami Nia Ramadhani baru-baru ini mengunggah potret makan malam bersama keluarganya.

Dalam foto itu tampak kalau makan malam berlangsung di sebuah rooftop restoran. Dalam foto tampak Ardi Bakrie bersama Ibu, Ayah, dan dua saudaranya.

Dibalut kemeja putih, Ardi Bakrie tampak tersenyum sambil memeluk kakak perempuannya.

"Great dinner with just the 5 of us," tulis Ardi Bakrie dalam unggahannya.

Rupanya, makan malam tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti Bakrie.

Tak melihat sosok Nia Ramadhani, Netizen pun menanyakan presensi dari istri Ardi Bakrie tersebut.

Pasalnya, Nia Ramadhani biasanya selalu menemani sosok sang suami dalam acara-acara keluarga seperti itu.

Netizen pun menanyakan di mana sosok Nia Ramadhani di kolom komentar Ardi Bakrie.

"Tumben gak sama Nia juga dinner-nya," tulis @misscahyani.