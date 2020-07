Prediksi & Live Streaming Bein Sports 1 Real Madrid vs Getafe di TV Online Liga Spanyol Malam Ini

Prediksi & Live Streaming Bein Sports 1 Real Madrid vs Getafe, TV Online Beinsports Liga Spanyol, Jauhi Barcelona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Real Madrid vs Getafe via Live Streaming Bein Sports 1 dalam lanjutan Liga Spanyol bisa diakses via Live Streaming TV Online Beinsports malam ini. Misi jauhi Barcelona.

Live Streaming BeIN Sports Real Madrid vs Getafe ( Madrid vs Getafe ) di Liga Spanyol malam ini akan tersaji pada Jumat (3/6/2020) dini hari via Live Streaming TV Online.

Siaran Langsung Live Streaming Real Madrid vs Getafe via Live Streaming Bein Sports 1 di Liga Spanyol dapat ditonton mulai pukul 02.55 WIB.

Link Live Streaming BeIN Sports laga Real Madrid vs Getafe ( Madrid vs Getafe ) di Liga Spanyol malam ini bisa diakses via tautan berbayar di Live Streaming TV Online Beinsports.com dan Vidio.com premier.

• JADWAL Real Madrid Vs Getafe Liga Spanyol, Eden Hazard Tak Ada dalam Daftar Pemain Los Blancos

Prediksi Real Madrid vs Getafe tersaji di bagian berita.

Sang pemuncak klasemen, Real Madrid, akan menjamu tim peringkat keenam, Getafe.

Mereka hanya unggul satu poin dari Barcelona di peringkat kedua yang sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak.



Namun, Los Blancos - julukan Real Madrid - bisa menjauh dari kejaran Barcelona malam ini juga. Syaratnya, mereka wajib mengamankan poin penuh saat meladeni Getafe.

Pelatih Real Madrid Zindine Zidane meminta anak-anak asuhannya menjaga tren kemenangan karena masih banyak laga krusial yang menanti di depan.

"Kami harus mengulangi kemenangan yang kami lakukan dan hal itu akan coba kami lakukan besok," ucap Zidane, seperti dilansir dari laman resmi Real Madrid melalui Kompas.com.

“Realitanya adalah bahwa kami memiliki enam partai dan masih ada 18 poin yang dipertaruhkan," imbuhnya.