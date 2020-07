Prediksi Manchester City vs Liverpool Jelang Live Streaming Mola TV di Liga Inggris Malam ini

Skuad Liverpool sedang merayakan gol. Jadwal Liga Inggris, Live Mola TV, Tersaji Big Match Manchester City vs Liverpool Malam Ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Manchester City vs Liverpool ( Man City vs Liverpool ) dalam lanjutan Jadwal Liga Inggris dapat disimak dalam artikel ini, Man City berikan Guard of Honor pada Liverpool.

Pertandingan Man City vs Liverpool pada lanjutan Liga Inggris live di Mola TV, akan berlangsung Jumat (3/7/2020) dini hari.

Live Streaming Man City vs Liverpool akan disiarkan secara langsung di MolaTV pukul 02.15 WIB.

Link Live Streaming Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan aplikasi Mola TV, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Sesuai dengan tradisi Liga Inggris, The Citizens harus memberikan guard of honour kepada Liverpool yang telah menjuarai Liga Premier Inggris.

Liverpool dipastikan menjadi kampiun Liga Inggris musim 2019-2020 setelah Manchester City takluk dari Chelsea di Stamford Bridge, Jumat (25/6/2020).

Kekalahan itu membuat Man City sudah tak mampu mengejar Liverpool yang memiliki 86 poin.

Dengan Liga Inggris yang tinggal menyisahkan tujuh pertandingan lagi, Man City hanya bisa meraih poin maksimal 84.

Mengetahui timnya bakal mendapat sambutan dari Man City, Juergen Klopp mengaku tak terlalu memedulikannya.

Ia bahkan merasa tak membutuhkan hal tersebut.