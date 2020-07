Rambut Jennie BLACKPINK Ditiru dan Diparodikan Rapper Sleepy, Begini Respons Artis YG Entertainment

BANJARMASINPOST.CO.ID - Comeback BLACKPINK dengan single How You Like That sukses menyedot perhatian fans. Namun tidak hanya lagu, tapi penampilan para membernya pun jadi sorotan.

Malah, saat ini sudah ada fans yang meniru gaya rambut member BLACKPINK. Salah satu member yang gaya rambutnya ditiru adalah Jennie BLACKPINK.

Gaya rambut pentolan BLACKPINK itu memang dinilai paling tidak biasa. Jennie BLACKPINK Memiliki warna pirang di bagian depan, dan hitam di bagian belakang.

• Punya Rumah & Mobil Mewah, Tarif Sule Sekali Nge-MC Bikin Ayu Ting Ting Kaget, Ayah Rizky Ungkap Ini

• Pesan Nagita pada Laudya Cynthia Bella yang Cerai dari Engku Emran, Istri Raffi Ahmad Ucap Ini

Girlgroup BLACKPINK tengah menjadi sorotan setelah berhasil comeback dengan single How You Like That.

Video klip single “How You Like That” menjadi trending dan sudah disaksikan 154 juta kali sejak diunggah di YouTube tiga hari yang lalu.

Lihat video klipnya ini :

Sayangnya, video klip Jennie cs tersebut sempat menuai kontroversi karena menggunakan salah satu simbol kepercayaan.

Di luar semua itu, keempat personel BLACKPINK tampil memukau dengan gaya yang lebih fresh.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah warna dan tatanan rambut Jennie.

Jennie mewarnai bagian depan rambutnya menjadi pirang. Sedangkan, bagian belakangnya dibiarkan berawarna hitam.