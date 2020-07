Selain Ikan Asin Tenggiri, Toko Oleh-Oleh Khas Jorong Juga Menjual Ikan Lainnya

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Begitu banyak macam oleh-oleh khas Jorong yang bisa wisatawan dapatkan di toko oleh-oleh khas Jorong.

Tentu bukan hanya ikan asin tenggiri, ada pula jenis ikan lainnya seperti kakap, otek, jambal roti, hingga cumi-cumi.

Cumi-cumi pun bervariasi, ada baby cumi, cumi pancingan dan cumi biasa.

Menurut Nurul, di toko oleh-oleh tersebut semua pedagang menjual dengan harga sama. Saat ini, kakap dijual Rp 70 ribu per kilogram, otek seharga Rp 60 per kilogram.

• Ikan Asin Tenggiri Khas Jorong Jadi Pilihan Oleh-Oleh Para Wisatawan, Harganya Setara Daging Sapi

• Dikatakan Ikan Modis, Ikan Asin Tenggiri Memiliki Daya Jual Yang Tinggi

• Tahukah Anda, di Balik Nikmatnya Ikan Asin Ada Ancaman Penyakit Mematikan ini

Untuk cumi-cumi hargapun bervariasi, harga baby jumi Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per kilogram, cumi pancingan dijual seharga Rp 100 ribu per kilogram, dan cumi biasa Rp 100 ribu per kilogramnya.

Selain menjual jenis ikan, Nurul juga menjual berbagai jenis kerupuk khas Tanahlaut di tokonya. Ada kerupuk Tabanio hingga amplang Kotabaru.

Tak hanya itu, ia pun menyediakan makanan khas Tanahlaut lainnya dan juga terasi udang rebon.

(Banjarmasinpost.co.id/kristin juli saputri)