Songsong Era New Normal, Pelaku UMKM Bisa Kembali Bangkit Lakukan Strategi ini

Webinar B-Talk bertema Peluang Usaha UMKM di Era New Normal, Kamis (2/7/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Merebaknya pandemi Covid-19 sejak Maret lalu melumpuhkan sejumlah sektor ekonomi, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hampir 90 terkena dampak Covid-19.

Imbas Covid-19 berujung pada penurunan omzet yang terjun bebas. Hal ini karena penerapan physical distancing dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari pemerintah untuk memutus penularan virus asal Wuhan, Cina.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat, Arief Budiman menjelaskan, ada tiga strategi yang bisa dilakukan pelaku UMKM untuk tetap bertahan di masa pandemi dan menyongsong era kenormalan baru.

"Pelaku UMKM harus switching yang mana mengganti produk atau usaha baru tanpa meninggalkan usaha yang lama. Hal ini perlu dilakukan bagi pelaku usaha yang usahanya terpuruk selama pandemi," jelasnya melalui webinar B-Talk bertema Peluang Usaha UMKM di Era New Normal, Kamis (2/7/2020).

Alternatif usaha yang bisa dikembangkan saat pandemi di antaranya frozen food atau makanan beku, bumbu masak, jamu, dan vitamin. Menurut Arief, peralihan usaha lama ke beberapa jenis usaha tersebut akan menguntungkan karena item-item itu diperlukan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut diuraikannya, masih dalam bayang-bayang pandemi aktivitas masyarakat pun terbatas jika harus berbelanja ke pasar atau pusat perbelanjaan.

"Yang perlu diperhatikan saat masyarakat memilih yang praktis dan bisa dipesan online. Di antaranya ready to eat, ready to warm, dan ready to cook. Itulah mengapa frozen food adalah salah satu pilihan usaha yang laku saat ini," imbuhnya.

Selain itu, pelaku UMKM harus melek digital. Pemasaran via online terus ditingkatkan bisa melalui marketplace di antaranya Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lainnya.

Meskipun dituntut secara online, UMKM dianggap belum mampu sepenuhnya menjalankan bisnis pemasaran via daring. Hal ini karena kurangnya pengetahuan pelaku UMKM untuk menjalankan usaha berbasis digital. Di antaranya terkait sistem pembayaran dan sistem digitalisasi lainnya yang kerap dikeluhkan pelaku UMKM.