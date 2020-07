LINK Live Streaming TV Online Liga Spanyol Atletico Madrid vs Mallorca di Bein Sports 1 & Vidio.com

Laga Barcelona vs Atletico Madrid Liga Spanyol pekan 33 yang berakhir imbang 2-2. Jadwal Liga Spanyol malam ini akan pekan ini akan dibuka oleh laga Atletico Madrid vs Real Mallorca sebagai pembuka pekan 34 Sabtu (4/7/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol malam ini akan pekan ini akan dibuka oleh laga Atletico Madrid vs Real Mallorca sebagai pembuka pekan 34 Sabtu (4/7/2020).

Live Streaming Liga Spanyol Atletico Madrid vs Real Mallorca bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online Bein Sports 1 pukul 03.00 WIB dini hari.

Link Live Streaming Bein Sports 1 laga Liga Spanyol antara Atletico Madrid vs Real Mallorca bisa dikses juga melalui laman Video Streaming Vidio.com.

Duel Atletico Madrid vs Real Mallorca diprediksi akan berlangsung sengit.

• Jadwal & Prediksi Man United vs Bournemouth Liga Inggris Live Streaming Mola TV, Bruno Andalan

• Jadwal Live Streaming Juventus vs Torino di RCTI Liga Italia Pekan 30, Sarri Omeli Ronaldo

• Jadwal Liga Spanyol Pekan 34 : Athletic Bilbao vs Real Madrid, Villarreal vs Barcelona

Pasalnya tuan rumah dan tamunya sama-sama membutuhkan poin untuk memenuhi target musim ini di La Liga Spanyol.

Atletico Madrid ingin finish di posisi terbaik agar lolos ke zona Champions.

Sedangkan Real Mallorca ingin mendapatkan poin agar lolos dari jurang degradasi.

Berikut ini prediksi, head to head, line up dan link live streaming Atletico Madrid vs Real Mallorca.

Atletico Madrid menuai hasil gemilang pekan lalu saat menahan imbang Barcelona dengan skor 2-2.

Hasil ini membuat Barcelona tertahan di urutan ke 2 klasemen sementara La Liga Spanyol.