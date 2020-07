Fullback andalan Atletico Madrid, Atletico Madrid. LIVE Streaming TV Online Atletico vs Mallorca, Link Streaming BeIN Sports 1 Liga Spanyol

Duel Atletico Madrid vs Real Mallorca diprediksi akan berlangsung sengit.

Pasalnya tuan rumah dan tamunya sama-sama membutuhkan poin untuk memenuhi target musim ini di La Liga Spanyol.

Atletico Madrid ingin finish di posisi terbaik agar lolos ke zona Champions.

Sedangkan Real Mallorca ingin mendapatkan poin agar lolos dari jurang degradasi.

Berikut ini prediksi, head to head, line up dan link live streaming Atletico Madrid vs Real Mallorca.

Atletico Madrid menuai hasil gemilang pekan lalu saat menahan imbang Barcelona dengan skor 2-2.