Permintaan Normal, Harga Beras di Banjarmasin Tak Alami Kenaikan

Editor: Edi Nugroho



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki Juli 2020 dan di musim pancaroba saat ini, tidak berdampak terhadap harga salah satu komoditas pangan yakni beras di Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, dari beberapa pedagang beras lokal di sentral perdagangan beras Pasar Muara Kelayan Banjarmasin, Jumat (3/7/2020), harga beras cukup dibilang stabil, walaupun ada sedikit turun pasca bulan Ramadhan.

"Untuk jenis beras lokal yang kami jual disini tidak ada mengalami kenaikan, bahkan permintaan mengalami penurunan," ungkap salah satu pedagang, H Uhud kepada Banjarmasinpost.co.id.

Adapun jenis beras mayang, kini dibanderol Rp 520.000 hingga Rp 540.000 per karung, beras siam Rp 475.000 sampai Rp 480.000 per karung. Sedangkan beras unus Rp 500.000 sampai Rp 510.000 per karung.

Rata-rata dari harga beras yang dijual tersebut bervariasi tergantung kualitas, ada yang bagus dan yang sedikit kurang bagus. Di tingkat eceran biasanya beras jenis mayang di jual sekitar Rp 12.000 per liter.

Sedangkan untuk beras Jawa, hampir semua jenis yang sering dikonsumsi masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini karena pasokan dari pulau Jawa masih aman serta tidak terganggu dari segi pengiriman maupun hasil produksinya.

"Saat ini Beras Jawa jenis Lopo Ijo 5kg kini dijual Rp 590.000, 10 kg dijual Rp 118.000. Adapun jenis lele 25 kg dijual Rp 250.000 dan 10 kg dibanderol Rp 102.500," paparnya.

Ia mengaku saat ini permintaan akan kebutuhan beras cukup stabil bahkan ada penurunan dari biasanya, padahal menurutnya untuk stok sendiri masih terbilang aman. Daya beli masyarakat berkurang, salah satu penyebabnya adalah Covid-19 yang membuat sebagian pendapatan masyarakat ikut terganggu.

Senada, Pedagang beras Pasar Kalindo, Ahmada mengaku tak ada kenaikan harga beras. Ia menjual berbagai jenis beras Banjar mulai Rp 9.000 per liter.

"Kami datangkan stok beras ini dari gudang beras Gambut, untuk saat ini relatif aman stok dan harganya," ucapnya.

Ia menambahkan, kebanyakan pelanggan di tempatnya membeli beras mayang. Namun ia juga menjual beras jawa Rp 10.000 per liter.(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)