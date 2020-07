Foto Wajah Siwon Super Junior Brewok Diunggah, Netter Bereaksi Banjir Meme Kocak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya media sosial kembali digunakan Siwon Super Junior kembali menggunakan media sosialnya setelah sempat syuting acara reality.

Pada unggahan terbarunya, Siwon posting foto dengan brewok di wajah dan disertai keterangan yang memicu gelak tawa penggemarnya.

"Tidak. Tidak..Ini apa? Tiga hal..Sangat sedih. Enggak usah cukur deh," tulis Siwon di akun Twitter @siwonchoi, dikutip Kompas.com, Sabtu (4/7/2020).

Melihat unggahan Siwon yang kembali menggunakan bahasa Indonesia, penggemar dari Indonesia tak kalah cerdik untuk menggoda idolanya itu.

Dalam salah satu balasan, seorang pengguna Twitter menyandingkan foto Siwon dengan aktor dan pelawak Peppy.

"Don't shave, then make it like this," tulis akun @L3m0n4d3_.

"Cukur ga lu?!," tulis akun @urineunelpeu disertai meme Kekeyi yang diubah dengan wajah Siwon.

Kemudian, ada juga akun @valinessi_ yang menyandingkan foto Siwon saat bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek, dengan emoji pentol yang terkenal.

Unggahan akun @valinessi_ tersebut kemudian mendapat komentar kocak lainnya.

"Tapi masih keliatan kaya orkay lagi kospley jadi kismin yak," tulis akun @litmepurplish.

"ELF Indo be like: Google Translate?? Byeee," tulis akun @Keziaprmstyl disertai adegan Siwon dalam salah satu dramanya.

Tempo lalu, Penyanyi Korea Selatan, Choi Siwon juga 'berulah'.

Pria yang diketahui berteman baik dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu sampai menjadi trending Twitter Indonesia, Selasa (2/5/2020).