Idolanya Dapat Ancaman Pembunuhan, Fans Nayeon TWICE Desak JYP Entertainment Bertindak

Nayoen TWICE

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ancaman pembunuhan kembali diterima Nayeon TWICE. Fans idol KPop itu pun meminta JYP Entertainment bertindak.

Diberitakan, baru-baru ini, sebuah komunitas di grup Facebook yang bernama Death is the Key mengancam membunuh Nayeon TWICE.

Death is the Key mengunggah rencana pembunuhan terhadap Nayeon TWICE itu pada Rabu (1/7/2020) pukul 19.00 waktu Korea Selatan.

• Sosok Paling Berarti Bagi Ranty Maria Bukan Verrell Bramasta, Ternyata Aktor Ini Orangnya

• Cantik dan Tajir Sejak Lahir, Nagita Slavina Ternyata Pernah Diledek Wanita Ini Soal Jodoh

Death is the Key merupakan nama akun Facebook sebuah komunitas yang telah diverifikasi.

Akun tersebut memiliki sebanyak 24 ribu pengikut di Facebook.

Pada bagian keterangan admin, ditulis berasal dari Beijing, Tiongkok.

Nayoen TWICE (instagram)

Dalam postingannya, admin dari grup tersebut meminta dukungan untuk membunuh Nayeon.

Mereka berencana membunuh Nayeon ketika bertemu di 205, Gangdong-daero, Seongnae-dong, Gangdong-gu, Seoul.

Ancaman ini tentunya menimbulkan banyak kekhawatiran bagi para penggemar.

Fans mendesak JYP Entertainment untuk mengambil tindakan untuk melindungi TWICE, terutama Nayeon.