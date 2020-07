Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini Live RCTI Juventus vs Torino & Lazio vs Milan, Inter?

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo (kanan), merayakan golnya dalam laga Liga Italia melawan Lazio di Stadion Olimpico, Sabtu (7/12/2019). Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 30 di RCTI malam ini Sabtu (4/7/2020) diwarnai laga derby antara Juventus vs Torino dan Lazio vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 30 di RCTI malam ini Sabtu (4/7/2020) diwarnai laga derby antara Juventus vs Torino dan Lazio vs AC Milan.

Laga Juventus vs Torino akan disiarkan lewat Live Streaming RCTI Plus malam ini jam 22.15 WIB, seperti dilansir dari laman RCTI Plus.

Kemudian siaran langsung dan Live Streaming Liga Italia di RCTI langsung dilanjutkan Minggu (5/7/2020) dinihari antara Lazio vs AC Milan.

Selain di RCTI, seluruh pertandingan Liga Italia juga bisa disaksikan melalui Live STreaming TV Online Bein Sports.

Sedangkan di pekan ini, Inter Milan akan menjamu Bologna dan Napoli akan melawan AS Roma.

Laga Inter Milan vs Bologna, Napoli vs AS Roma dan laga Liga Italia lainnya bisa disaksikan melalui Live Streming TV Online Bein Sports.

Juventus, Lazio dan Inter Milan merupakan tiga tim yang saat ini menguasai tiga besar Klasemen Liga Italia.

Juventus masih di puncak Klasemen Liga Italia dengan 72 poin.

Disusul Lazio dengan 68 poin dan Inter Milan dengan 64 poin.

Sementara Atalanta di posisi ke-empat dengan 60 poin.