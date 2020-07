Kim Soo Hyun Tegang dengan Seo Ye Ji untuk Pertama Kalinya, Drama It's Okay Not To Be Okay Kian Seru

Tayangkan Episode Perdana, Drama It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Penonton Tertinggi!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea It's Okay Not To Be Okay baru-baru ini beredar sneak peak episode terbarunya. Dalam sneak peak tersebut, terlihat adegan tegang dari Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji!

Dilansir dari Soompi, pada episode sebelumnya, Moon Kang tae (yang diperankan oleh Kim Soo Hyun) dan Go Moon Young (diperankan oleh Seo Ye Ji) semakin dekat satu sama lain, setelah belajar tentang luka emosional masing-masing.

Go Moon Young dapat membaca Moon Kang Tae, yang ingin dicintai setelah kehilangan ibunya pada usia dini.

Sementara Moon Kang Tae mulai memahami Go Moon Young dengan membaca buku-buku ceritanya.

Namun, seperti romansa yang muncul di antara kedua karakter, drama telah mengisyaratkan badai di cakrawala untuk calon pasangan.

Kim So Hyun dan Seo Ye Ji (soompi)

Dalam sneak peak yang baru dirilis untuk episode mendatang, Go Moon Young yang marah menatap marah pada Moon Kang Tae saat dia menatap dingin padanya.

Setelah kebuntuan yang berapi-api di antara keduanya, Moon Kang Tae akhirnya berbalik dan berjalan pergi.

Foto-foto baru itu tidak hanya membuat penasaran para penonton tentang konflik apa yang mungkin terjadi antara dua lead drama.

Tetapi mereka juga menunjukkan sisi baru Go Moon Young yang tidak pernah dilihat oleh Moon Kang Tae maupun pemirsa.

Selain itu, untuk pertama kalinya, Go Moon Young mengenakan T-shirt yang usang dan pakaian kasual yang biasa.

Padahal, biasanya Go Moon Young selalu tampil glamor dengan balutan gaun elegan .

Wah, jadi kamu siap penasaran nggak nih sama cerita lanjutannya? (*)

Editor : Anjar Wulandari

Artikel ini tayang di grid.id dengan judul Kim Soo Hyun Hadapi Kemarahan Seo Ye Ji untuk Pertama Kalinya dalam Drama It's Okay Not To Be Okay