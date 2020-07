Lagu Kepastian Aurel Hermansyah Dipromosikan Yuni Shara, Instagram Krisdayanti Malah Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Yuni Shara sebagai sosok kakak Krisdayanti menunjukkan interaksi membaik ketika muncul perhatiannya pada Aurel hermansyah.

Hal ini tampak dalam unggahan Instagram Story milik Aurel Hermansyah, @aurelie.hermansyah, pada Jumat (3/7/2020).

Unggahan Story Aurel Hermansyah yang me-repost Instagram Story dari Yuni Shara yang menunjukan dukungannya pada singel terbarunya.

Aurel diketahui memang baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Kepastian.

Singel pertama pujaan hati Atta Halilintar ini begitu populer.

Bahkan ia mampu menduduki posisi kedua dalam daftar trending Youtube Indonesia, mengalahkan video klip dari BTS, Stay Gold.

Tak hanya itu, lagu Aurel ini kini mulai menempel dengan video klip dari Blackpink, How You Like That.

Dalam unggahan tersebut, tampak Yuni ikut mempromosikan single sang keponakan pada pengikutnya di Instagram Story.

Aurel pun mengunggah ulang postingan sang bibi pada Instagram Story akun pribadinya.

Interaksi manis ini pun turut mendapat perhatian netizen yang menandakan bahwa hubungan mereka kini mulai membaik.