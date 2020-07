LINE-UP Juventus vs Torino Live Streaming RCTI Plus, Link Nonton Gratis TVOnline Liga Italia di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung Live Streaming Juventus vs Torino melalui Live Streaming RCTI Plus Sabtu (4/7/2020) malam, ini susunan pemainnya.

Laga Juventus vs Torino tidak disiarkan melalui televisi, tapi hanya bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Live Streaming Juventus vs Torino bisa diakses gratis di laman Video Streaming RCTI Plus mulai jam 22.15 WIB (kick off).

Melawan Torino, Juventus menurunkan banyak pemain intinya.

Di posisi kiper tetap diisi si gaek Buffon.

Buffon dikawal Cuadrado, Bonucci, deLigt, Danilo.

Di tengah ada Pjanic, Bentacua, Rabiot yang menopang trio maut Bernardeschi, Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo.

* Jauhi Lazio

Laga yang digelar di Allianz Stadium ini akan sangat menentukan bagi tuan rumah Juventus.

Karena mereka harus meraih kemenangan untuk bisa menjauh dari kejaran Lazio yang berada di peringkat kedua.