LINK Live Streaming Juventus vs Torino Liga Italia di RCTI Plus, Nonton Gratis Tayang Jam 22.15 WIB

Paulo Dybala (kanan) dan Cristiano Ronaldo merayakan gol dengan gaya perpaduan masing-masing dalam partai Juventus vs Frosinone di Allianz Stadium Turin, 15 Februari 2019. Saksikan Live Streaming Juventus vs Torino yang bisa ditonton gratis di laman Video Streaming RCTI Plus malam ini Sabtu (4/7/2020) mulai jam 22.15 WIB.