Live Streaming MU vs Bournemouth, Cek Link TV Online Mola TV di Liga Inggris

JADWAL dan Prediksi Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris. Tampak pelatih Ole Gunnar Solskjaer berdiskusi dengan Eddie Howe

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Manchester United vs Bournemouth ( Man United vs Bournemouth ) pada lanjutan Liga Inggris akan berlangsung Sabtu (4/7/2020) mulai pukul 21.00 Wib.

Link Live Streaming Man United vs Bournemouth ( MU vs Bournemouth ) di Liga Inggris 2020 dapat diakses via aplikasi Mola TV dan Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Manchester United melakoni lanjutan pekan ke-33 Liga Inggris dengan menjamu Bournemouth di Old Trafford.

Tren cemerlang yang dialami Setan Merah membuka peluang mereka untuk meneruskannya saat menjamu sang tamu dari peringkat ke-19.

Bagi anak asuh Ole Gunnar Solskjaer, kemenangan bakal menghasilkan dua catatan positif.

Pertama, United bisa meneruskan rapor gemilang menjadi 16 pertandingan beruntun tanpa kalah di berbagai ajang.

Streak unbeaten ini berlangsung sejak mereka menggilas Tranmere 6-0 di Piala FA, 26 Januari 2020.

Bahkan dalam tiga partai terakhir, Man United memborongnya dengan kemenangan konsekutif.

Masing-masing atas Sheffield United 3-0, Norwich City 2-1, dan Brighton & Hove Albion 3-0.

Misi kedua yang bisa dicapai dari kemenangan atas Bournemouth ialah menggeser Chelsea dari peringkat empat atau zona Liga Champions terdekat.