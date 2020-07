LIVE Streaming RCTI! Link Juventus vs Torino Liga Italia di TV Online RCTI Plus Mulai Jam 22.15 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia melalui Live Streaming RCTI Plus akan dipanaskan laga Derbi Torino antara Juventus vs Torino, Sabtu (4/7/2020) malam ini.

Belum ada konfirmasi apapakah laga Juventus vs Torino disiarkan melalui televisi, tapi dikutip dari laman RCTI Plus, laga ini disiarkan lewat Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Live Streaming Juventus vs Torino bisa diakses gratis di laman Video Streaming RCTI Plus mulai jam 22.15 WIB.

Laga yang digelar di Allianz Stadium ini akan sangat menentukan bagi tuan rumah Juventus.

Karena mereka harus meraih kemenangan untuk bisa menjauh dari kejaran Lazio yang berada di peringkat kedua.

Juventus di atas kertas mungkin bisa meraih kemenangan di laga ini, dengan modal apik Si Nyonya Tua usai mengalahkan Genoa di laga sebelumnya dengan skor 1-3.

Tetapi, laga derby tidak pernah mudah diprediksi, gengsi antar sesama tim Kota Turin tentu bisa menjadi pembeda di laga ini.

Juve kembali dari tiga kemenangan berturut-turut masih bisa berlanjut dengan konsistensi mereka untuk menjadi juara Liga Italia.

Tetapi bagi Maurizio Sarri, derby adalah sesuatu yang berbeda dan tentu saja ini akan sangat berbeda bagi Torino maupun Juventus.

"Derby selalu merupakan pertandingan tertentu, bisa sangat mengejutkan,Kami harus menghadapi tim dengan motivasi yang kuat , karena laga ini lebih dan lebih penting bagi Torino daripada Juventus, dan berhati-hatilah terhadap tim yang dapat mengandalkan motivasi ini." ujar Maurizio Sarri di laman LaGazetta, dilansir dari Tribunnews.