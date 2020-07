7 Potret Cantik Amanda Caesa, Putri Parto Patrio Ternyata Penyanyi dan Telah Keluarkan Singel

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kecantikan Amanda Caesa mampu membius lawan jenis. Namun tidak banyak orang yang percaya kalau gadis berusia 17 tahun itu anak dari komedian Parto Patrio.

Tidak hanya cantik, Amanda Caesa ternyata juga memiliki kejutan lain. Memiliki suara yang merdu, Amanda juga pernah mengeluarkan singel lagu berjudul Even If You Aren't There For Me.

Lihat videonya di sini :

Berikut deretan foto cantik Amanda Caesa.

Tak diragukan lagi, Amanda Caesa yang mempunyai paras cantik kini kini sedang ramai diperbincangkan.

Putri dari pelawak Parto Patrio tersebut beberapa kali diundang di acara televisi hingga diajak collab oleh beberapa YouTuber.

Kecantikan Amanda Caesa Addiva bahkan membuat Maia Estianty ingin terkesima dan ingin menjodohkannya dengan Dul Jaelani.

Sebelumnya Amanda juga sempat dikabarkan dekat denga Billy Syahputra.

Lantas seperti apa potret Amanda Caesa Addiva?

TribunStyle himpun 7 potret pesona Amanda Caesa Addiva.