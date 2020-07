Istana Cinere Terjual Rp 35 M Pada 'Sultan Jember', Ashanty Malah Bingung Pikirkan Rumah Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istana Cinere milik keluarga Anang Hermansyah akhirnya terjual. Ashanty, istri Anang Hermansyah menyebut rumah mereka itu dibeli sosok yang mereka sebut sebagai Sultan Jember.

Penyanyi Ashanty pun tampak senang akhirnya rumah mewahnya di Cinere, Depok terjual sudah.

Istri Anang Hermansyah ini menyebut, sosok pembeli rumahnya membeli tanpa tawar di harga Rp 35 miliar.

Dilansir dari YouTube The Hermansyah A6, Ashanty meminta izin sosok pembeli yang berjenis kelamin perempuan itu untuk mengumumkan rumahnya telah terjual.

"Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanya Ashanty melalui sambungan telepon dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/7/2020).

"Gak masalah, it'ok. As long long as you don't say my name ya," pinta sosok tersebut.

Rupanya, sosok pembeli rumah orangtua Aurel Hermansyah tak ingin namanya disebut dalam video Ashanty.

Meski begitu, Ashanty membocorkan sosok tersebut di caption videonya "TANPA NAWAR!! PEMBELI ISTANA CINERE TERNYATA SULTAN DARI JEMBER MALAYSIA"

"Aku bilangnya udah dibeli oleh Sultan Jember, orang pada ketawa," kata Ashanty yang diikuti tawa sosok itu.