Jadwal Liga Italia Siaran Langsung RCTI & BeIN Sports 2, Inter Milan vs Bologna & Napoli vs AS Roma

AFP/GETTY IMAGES/EMILIO ANDREOLI

Para pemain Inter Milan merayakan gol yang dicetak oleh Alessandro Bastoni ke gawang Parma pada lanjutan pekan ke-28 Liga Italia yang digelar di Stadion Ennio Tardini, Senin (29/6/2020) dini hari WIB Jadwal Liga Italia Siaran Langsung RCTI Malam Ini Inter Milan vs Bologna & Napoli vs AS ROMA, TV Online BeIN Sports 2