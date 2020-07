LINK Live Streaming RCTI Liga Italia Malam ini, Napoli vs Roma, Parma vs Fiorentina, Nonton Gratis!

Pemain Fiorentina, Franck Ribery. Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus laga Liga Italia malam ini yang menyajikan dua pertandingan, Napoli vs AS Roma dan Parma vs Fiorentina.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus laga Liga Italia malam ini antara Napoli vs AS Roma dan Parma vs Fiorentina.

Live Streaming RCTI menyajikan laga Napoli vs AS Roma dan Parma vs Fiorentina di ajang Liga Italia 2019/2020, Senin (6/7/2020) dinihari.

Live Streaming Parma vs Fiorentina tersaji pukul 00.15 WIB, yang juga bisa disaksikan lewat tayangan saluran televisi RCTI.

Sedangkan Live Streaming Napoli vs AS Roma tersaji mulai pukul 02.30 Wib seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Pertandingan Napoli vs AS Roma akan digelar di Stadion San Paolo.

Kedua tim sedang berusaha bangkit setelah pada laga sebelumnya sama-sama menelan kekalahan.

Tuan rumah Napoli sedang terluka setelah mereka digasak Atalanta pada laga pekan ke-29.

Adapun, AS Roma baru saja menelan dua kekalahan beruntun dari AC Milan dan Udinese.

Napoli menjadi runner-up di dua musim Serie A terakhir dan mereka tak pernah mengakhiri kampanye papan atas lebih rendah dari posisi kelima sejak 2009-10.

Fakta itu merupakan indikasi dari merosotnya performa mereka musim ini.