LINK Live Streaming Southampton vs Man City, TV Online Liga Inggris di Mola TV, De Bruyne Main

Pertandingan Southampton vs Manchester City ( Soton vs Man City ) pada lanjutan Liga Inggris tayang via Live Streaming Mola TV di Live Streaming TV Online www.mola.tv yang berlangsung Senin (6/7/2020) pukul 01.00 WIB dini hari.

Manchester City tetap serius untuk mengejar kemenangan saat melawan Southampton pada lanjutan Premier League di Stadion St Mary, Senin (6/7/2020) pukul 01.00 WIB. Manchester City diyakini bisa kembali meraih tiga poin di laga ini.

Kedua klub sebenarnya sudah tak mempertaruhkan apa pun pada laga ini. Manchester City akan menyudahi Premier League 2019-2020 sebagai runner up, sedangkan Southampton juga tidak dalam ancaman degradasi.

The Saint, julukan Southampton, bercokol di peringkat ke-14. Setelah memenangi laga sebelumnya kontra Watford, Southampton hampir pasti bertahan di Premier League musim depan.

Meski sudah tidak mengejar apa pun, Manchester City tampaknya tak akan bermain santai.

Apalagi, The Citizen sedang dalam euforia kebahagiaan setelah melumat sang juara, Liverpool, dengan skor 4-0 beberapa hari lalu.

Manajer City, Pep Guardiola, sudah menegaskan fokus timnya kini beralih untuk merebut gelar di kancah Piala FA dan Liga Champions.