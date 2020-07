Dries Mertens merayakan golnya pada pertandingan Napoli vs Inter Milan di Stadion San Paolo dalam lanjutan Serie A Liga Italia, 19 Mei 2019. LIVE BeIN Sports 2! Live Streaming Napoli vs AS Roma, Link TV Online Liga Italia Malam Ini

Link Live Streaming Napoli vs AS Roma dalam laga lanjutan Liga Italia malam ini bisa diakses via Live Streaming BeIN Sports 2.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Streaming Beinsports 2 via Live Streaming TV Online Vidio.com yang menayangkan laga Napoli vs AS Roma di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (6/7/2020).

Siaran Langsung via Live Streaming Napoli vs AS Roma akan dimulai pada pukul 02.45 WIB via Live Streaming BeIN Sports 2 seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Prediksi Napoli vs AS Roma di Liga Italia dan Live Streaming Beinsports 2 via Live Streaming TV Online Vidio.com tersaji di bagian berita.

Pertandingan Napoli vs AS Roma akan tersaji dalam pekan ke-30 Serie A Liga Italia di Stadio San Paolo, Senin dinihari, 6 Juli 2020. Pertandingan akan berlangsung mulai 02.45 dan akan disiarkan live oleh RCTI.

Napoli saat ini duduk di urutan keenam klasemen, tiga poin di belakang Roma yang berada di posisi kelima. Namun kedua klub berada jauh di belakang Atalanta BC yang berada di urutan keempat, dengan sembilan pertandingan tersisa.

Napoli menjadi runner-up di dua musim Serie A terakhir dan mereka tak pernah mengakhiri kampanye papan atas lebih rendah dari posisi kelima sejak 2009-10. Fakta itu merupakan indikasi dari merosotnya performa mereka musim ini.

Catatan 13 kemenangan, enam hasil imbang, dan 10 kekalahan dari 29 pertandingan telah membawa mereka meraih 45 poin. Berada di posisi keenam mereka berjarak 15 poin dari Atalanta yang berada di final Liga Champions.

Tim asuhan Gennaro Gattuso baru mengalami kekalahan 2-0 dari Atalanta pada Kamis malam. Tetapi mereka berhasil menjuarai Coppa Italia melawan Juventus pada 17 Juni.

Napoli belum pernah bisa mengalahkan Roma di kandang sendiri di liga sejak November 2014.