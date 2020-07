Rizky Febian Tepergok Dekati Selebgram Seksi Anindita Hidayat, Anak Sule Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putus dari Azalia Bianda Avissa, Rizky Febian terendus tengah mendekati selebgram seksi bernama Anindita Hidayat.

Rizky Febian terpergok mengomentari postingan Anindita Hidayat.

Adapun foto yang dikomentari Rizky Febian adalah foto Anindita Hidayat saat berkemeja putih dan celana jeans yang tampak seksi.

"Tell me you’re mine, you’re mine alone." tulis perempuan dengan sorot mata tajam tersebut.

Ada lebih dari 7.000 like untuk postingan foto tersebut dan 78 komentar warganet.

Di mana salah satu di antaranya adalah Rizky Febian.

Iky--panggilan Rizky Febian, menyematkan emoji wajah penuh cinta. Sayangnya, komentar itu tak mendapat respons dari Anindita Hidayat.

Meski demikian, beberapa warganet tampak menggoda penyanyi 22 tahun tersebut.

"Gaskeun," tulis akun @ariefgustida.

"Akankah bikin video bareng?," tanya @rydmzk_.