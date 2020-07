Skor 2-1! Live Streaming RCTI Juventus vs Torino Liga Italia, Tonton Streaming Babak II di Sini

Paulo Dybala melakukan selebrasi usai mencetak gol pada laga Juventus vs AC Milan di Allianz Stadium, Minggu (10/11/2019) atau Senin dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Skor 2-1 mewarnai laga Juventus vs Torino dalam lanjutan Liga Italia Stadion Allianz, Sabtu (4/7/2020).

Live Streaming Juventus vs Torino bisa ditonton lewat Live Streaming RCTI, namun tidak ditayangkan lewat saluran televisi.

Live Streaming Juventus vs Torino bisa ditonton gratis di laman Video Streaming RCTI Plus mulai jam 22.15 WIB (kick off)

Babak pertama, Juventus unggul sementara dengan skor 2-1 atas Torino.

Serangan pertama Juventus langsung membuahkan hasil pada menit ke-2.

Diawali dari pergerakan Juan Cuadrado di sisi kiri, ia mengoper bola ke Paulo Dybala.

Dybala kemudian melewati dua pemain sebelum melepas tendangan.

Bola mengenai salah satu pemain belakang Torino sebelum masuk ke gawang. 1-0.

Juventus kembali memeroleh peluang pada menit ke-18.

Cristiano Ronaldo menggocek satu pemain belakang Torino sebelum melepas tendangan kaki kanan.