JADWAL Liga Italia Pekan Ke-31, AS Roma vs Parma dan Big Match AC Milan Vs Juventus

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal kompetisi Serie A, kasta tertinggi Liga Italia, akan kembali bergulir pada tengah pekan ini.

Sebanyak 10 pertandingan pekan ke-31 Serie A Italia akan bergulir pada Rabu (8/7/2020) hingga Jumat (10/7/2020).

Salah satu partai big match antara AC Milan vs Juventus akan tersaji pada gionarta ke-31 Serie A.

Partai lanjutan Serie A dibuka dengan laga Lecce vs Lazio di Stadion Via del Mare, Selasa (7/7/2020) atau Rabu (8/7/2020) dini hari pukul 00.30 WIB.

Seusai laga tersebut, laga dilanjutkan dengan partai big match antara AC Milan menghadapi Juventus. Duel Milan vs Juventus ini akan dihelat di Stadion San Siro pada pukul 02.45 WIB.

Pada Kamis (9/7/2020) dini hari WIB, jadwal Liga Italia dilanjutkan dengan enam pertandingan.

Pertandingan dibuka pada dua partai yang berlangsung serempak, yakni Fiorentina vs Cagliari dan Genoa vs Napoli, dimulai pukul 00.30 WIB.

Seusai dua partai itu, laga dilanjutkan dengan empat pertandingan yang juga berlangsung bersamaan.

Empat pertandingan itu adalah Atalanta vs Sampdoria, Bologna vs Sassuolo, AS Roma vs Parma, dan Torino vs Brescia, dimulai pukul 02.45 WIB.

Pada Jumat (10/7/2020) dini hari WIB, jadwal Liga Italia gionarta ke-31 ditutup dengan dua pertandingan.